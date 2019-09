La signature d’un accord de paix à Alger, en mai 2015, a permis de contenir les hostilités entre le gouvernement du Mali et les groupes armés du nord, signataires ou non du texte. Mais ce pacte semble tomber dans l’oubli, au risque de faire replonger le pays dans l’embrasement. Certains observateurs parlent d’un texte "en voie d’être caduc", car il n’y a aucune avancée significative dans le processus. Des mesures importantes, censées être prises dans la seconde moitié de 2015, n’ont toujours pas vu le jour et les différents acteurs se renvoient la responsabilité de l’inertie.