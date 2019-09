C’est l’un des plus grands procès de l’Algérie indépendante qui s’ouvre ce lundi devant le tribunal militaire de Blida (40 kilomètres au sud-est d’Alger). Dans le box des accusés, trois barons du régime qui, pendant des années, ont fait la pluie et le beau temps et dont le nom n’était évoqué qu’à voix basse, et une opposante historique emprisonnée dans les années quatre-vingt, durant la dictature du parti unique.