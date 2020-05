Après avoir provoqué l’indignation, le rire, le dégoût, la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) du Burundi suscite aujourd’hui l’étonnement.

Lundi dernier, son président Pierre Claver Kazihise avait proclamé solennellement les résultats provisoires officiellement recueillis par la Ceni, après une campagne électorale et des scrutins présidentiel, législatifs et communaux marqués par de multiples fraudes, dénis de droit et abus de pouvoir par le parti aux affaires depuis 2005, le CNDD-FDD, sa milice Imbonerakure et des autorités administratives locales liées à ce parti.