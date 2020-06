Au début de ce mois, on apprenait que Jeanine Mabunda, présidente de l’Assemblée nationale congolaise, avait demandé au Premier ministre Sylvestre Ilunga un “complément de rémunération” pour ses 500 députés équivalant à 2000 dollars par mois et par personne, ainsi qu’une “révision à la hausse de 50 % de l’enveloppe allouée au fonctionnement de l’administration de l’Assemblée”. Si ce supplément était accordé, cela coûterait à l’État un million de dollars en plus par mois