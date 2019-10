"Ils sont entrés en force alors que nous étions en prières. Ils nous ont bousculés et poussés dans la rue. Une sœur a été tirée par les cheveux et traînée par terre…" Karim, converti en 1997, n’en revient pas. Mardi, vers 18 heures, la police est intervenue brutalement, sur ordre du wali (préfet), pour fermer l’Église protestante du Plein Évangile de Tizi Ouzou (100 km à l’est d’Alger) qui revendique plus de 1400 fidèles.