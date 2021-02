Un avion militaire, un Boeing KC-767, a décollé à 16H20 (15h20 HB) de l'aéroport de Goma, le chef-lieu du Nord-Kivu, avec à son bord les corps des deux Italiens, a constaté une équipe de l'AFP.

L'ambassadeur Luca Attanasio, 43 ans, est décédé après avoir été blessé par balles lorsque le convoi du Programme alimentaire mondial (PAM) dans lequel il circulait a été pris dans une embuscade dans la province du Nord-Kivu (Est), près de la frontière avec le Rwanda. Son garde du corps italien Vittorio Iacovacci et un chauffeur congolais du PAM, Moustapha Milambo, ont aussi été tués.

Les corps des deux Italiens, arrivés dans des caisses métalliques à bord de véhicules de la Mission des Nations unies en RDC (Monusco), ont été placés sous un hangar avant d'être mis dans les deux cercueils enveloppés du drapeau italien.

A Kinshasa, le président congolais Félix Tshisekedi et son épouse Denise Nyakeru Tshisekedi se sont rendus à la résidence de l'ambassadeur pour "une visite de consolation" à sa veuve et aux jeunes orphelines.

A Rome, le pape François a envoyé un message de condoléances au chef d'Etat, Sergio Mattarella, déplorant "l'attentat tragique" qui a coûté la vie à trois personnes.

Soulignant "les qualités humaines et chrétiennes" de l'ambassadeur, le pape François a qualifié les deux Italiens décédés de "serviteurs de la paix et du droit".

Le Nord-Kivu est considéré comme l'une des zones les plus dangereuses de RDC, à la lisière du parc national des Virunga (PNVI). Mais selon des responsables humanitaires, la route sur laquelle circulait le convoi ne nécessitait pas d'escorte.

Les autorités congolaises ont accusé lundi les rebelles hutu rwandais des Forces démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR), installées dans l'est de la RDC, d'être responsables de l'attaque, qualifiée de "terroriste" par M. Tshisekedi.

Mais dans un communiqué parvenu à l'AFP et à l'agence Belga, les FDLR ont nié être impliqués: ils "demandent aux autorités congolaises et à la Monusco (Mission de l'ONU en RDC) de faire toute la lumière sur les responsabilités de cet ignoble assassinat au lieu de recourir à des accusations hâtives".

Les rebelles rwandais affirment que "le convoi de l'ambassadeur a été attaqué dans une zone dite des +trois antennes+, près de Goma sur la frontière avec le Rwanda non loin d'une position des FARDC (Forces armées de la RDC) et des (...) Forces rwandaises de Défense" (armée rwandaise).

"Les responsabilités de cet ignoble assassinat est à rechercher dans les rangs de ces deux armées", accusent les rebelles.

Les FDLR, créées au début des années 2000 pour lutter contre le régime de Kigali, sont l'un des nombreux redoutables groupes armés qui menacent au quotidien les civils dans l'est congolais. Certains des fondateurs des FDLR ont participé au génocide des Tutsi en avril-juillet 1994 au Rwanda, avant de se réfugier en RDC, déstabilisant durablement la région.

Selon un expert du Baromètre sécuritaire du Kivu (KST), "les FDLR sont à proximité du lieu où l'attaque a eu lieu. Ca relève du domaine du possible que ces rebelles rwandais soient responsables de cette attaque", a-t-il expliqué à l'AFP.

L'attaque du convoi dans lequel circulait l'ambassadeur a eu lieu sur la route nationale 2 qui longe de très près la frontière rwandaise, dans une zone de forêt dense et montagneuse, où les frontières ne sont pas étanches.

Les autorités congolaises et rwandaises nient systématiquement toute présence de troupes rwandaises sur le territoire de la RDC.

Selon la présidence congolaise, le convoi est tombé dans une embuscade à 3 km de leur destination, la commune de Kiwanja, dans le territoire de Rutshuru, lorsque "les assaillants, au nombre de six, munis de cinq armes de type AK-47 ainsi que d'une machette" ont fait irruption. "Ils ont procédé à des tirs de sommation avant d'obliger les occupants des véhicules à descendre et à les suivre dans le fin fond du parc (des Virunga) et ce, après avoir abattu l'un des chauffeurs afin de créer la panique", ajoute la présidence.

Alertés, les rangers et les militaires congolais présents dans les environs se sont mis à la poursuite des assaillants. "À 500 m (du lieu de l'attaque), les ravisseurs ont tiré à bout portant sur le garde du corps (italien), décédé sur place, et sur l'ambassadeur, le blessant à l'abdomen".

Selon un communiqué du PAM, le directeur adjoint de cette agence pour la RDC, Rocco Leone, se trouvait également dans le convoi attaqué.

M. Attanasio était ambassadeur en RDC depuis octobre 2019.