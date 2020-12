Le Covid-19 a frappé l’Afrique, mais avec un effet moindre que chez nous. Ici aussi, le vaccin est attendu avec impatience. La pandémie actuelle a un impact indéniable sur les autres épidémies.

Le docteur Olivier Manigart, Belge expatrié au Burkina Faso, est virologiste et travaille depuis plus de 20 ans sur les épidémies et la vaccination en Afrique, il est aussi collaborateur scientifique à l’ULB et à la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Depuis plus de 2 ans, il collabore à l’Organisation ouest-africaine de la Santé (OOAS) à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso, pour GFA sur un projet de renforcement de la surveillance épidémiologique de la Banque allemande de développement KFW, appelé Proalab.