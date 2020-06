Plus de 2000 ans après sa mort, des scientifiques pourraient bien avoir enfin résolu ce mystère.

Des scientifiques ont découvert une tombe "intacte" et "décorée de feuilles d'or" lors de fouilles à Taposiris Magna, un temple sur le delta du Nil, en Égypte. Un documentaire suggère qu'elle pourrait bel et bien appartenir à la dernière reine d'Égypte, Cléopâtre. Construit il y a plus de 2 000 ans, le terrain de Taposiris Magna est parsemé de passages et de tombes cachés.

L'équipe suivie dans ce documentaire est dirigée par le Dr Kathleen Martinez, une archéologue dominicaine qui se dit "à la recherche de Cléopâtre".

Mort tragique

Autrefois à la tête de l'un des plus grands empires du monde, les détails de la mort de Cléopâtre restent inconnus. Figure prolifique tout au long de l'histoire, elle se serait suicidée après sa défaite face à Octave, connu par la suite comme l'empereur Auguste. L'amant de Cléopâtre, Marc-Antoine s'est également suicidé. Il a été enseveli à ses côtés.

La découverte de ce tombeau serait une découverte archéologique aussi importante que l'exhumation de la tombe de Toutânkhamon par Howard Carter en 1922.