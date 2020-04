Il y a un an pile ce 2 avril, Abdelaziz Bouteflika quittait le pouvoir sous les coups de boutoir d’une révolution pacifique aussi impromptue qu’inédite, lancée six semaines plus tôt. Après cette démission forcée, l’ex-président algérien, 83 ans, vit toujours reclus, confiné, dans sa résidence médicalisée. Un lieu qu’il ne quittait déjà qu’en de rares occasions, médicales ou cérémonielles, depuis son AVC de 2013 qui l’a laissé très diminué. L’occasion de revenir sur la trajectoire de ce diplomate devenu autocrate, avec Farid Alilat. Ce journaliste lui a consacré une somme intitulée Bouteflika : l’histoire secrète (éditions du Rocher), qui fourmille d’anecdotes et de confidences glanées dans les coulisses d’un pouvoir que le président déchu a tant voulu conquérir et conserver. "Un travail de 20 ans", nous dit l’auteur.