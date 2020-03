Cinq anciens présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat (le cardinal Monsengwo, Thomas Luhaka, Vital Kamerhe, Evariste Boshab et Aubin Minaku - Azarias Ruberwa était présent en tant qu’ancien vice-président de la République) célébrés comme il se doit par les élus très majoritairement issus des rangs du FCC, la plateforme politique de Joseph Kabila. Cinq personnalités qui ont œuvré pour le bien du pays et qui entendaient ce lundi recevoir non seulement une ovation des élus mais surtout la promesse de recevoir bientôt les émoluments liés à leur ancienne charge.