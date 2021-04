RDC: les caisses de l’État sont vides et les perspectives peu rassurantes AfriqueAnalyse Hubert Leclercq

© AFP Le chef de l’État congolais a lancé l’inspection générale des Finances aux trousses des détourneurs qui écument les caisses du Trésor public congolais.

Plus de deux ans après l’arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi, le bilan économique est désastreux. Gabegie, corruption, absence de l’État sont quelques-uns des maux. La communauté internationale est de plus en plus réticente à accorder son aide à ce pouvoir.