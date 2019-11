La course à la succession d’Abdelaziz Bouteflika est bel et bien lancée. Et l’élection présidentielle du mois prochain est plus que jamais sur les rails. Le Conseil constitutionnel a validé samedi la liste des cinq candidats sélectionnés une semaine plus tôt par l’Autorité nationale indépendante des élections (Anie) parmi une vingtaine de candidatures. Le successeur d’Abdelaziz Bouteflika pourrait être connu dans un mois.