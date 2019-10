Afrique Bandes criminelles, groupes islamistes et milices: les paras belges vont aider à "sauver le Niger" Ch. Ly.

Entre bandes criminelles, groupes islamistes et milices d’autodéfense, plusieurs pays de l’Afrique sahélienne connaissent une grande instabilité, à l’origine de déplacements de dizaines de milliers d’habitants et d’un flux migratoire vers l’Europe. Cette instabilité inquiète les Américains et les Français depuis plus d’une décennie, mais elle s’accroît malgré plusieurs aides militaires occidentales.