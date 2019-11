Dans un entretien avec notre consœur de Bukavu La Prunelle, le responsable de l’hôpital général de Minembwe a lancé un cri d’alarme après plusieurs mois de conflit armé dans la région. Selon le Dr René Kinyungu, les déplacements de populations provoqués par les attaques armées dans la région de Fizi et de l’Itombwe, au sud du Sud-Kivu, ont entraîné une forte augmentation des maladies diarrhéiques et des infections respiratoires, en raison de la vulnérabilité des déplacés face au climat montagneux des hauts plateaux, ainsi qu’à leur affaiblissement en raison du manque de nourriture. Le médecin demande une aide nationale et internationale.