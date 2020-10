L’inquiétude ne cesse de monter au sujet de la Côte d’Ivoire, qui doit tenir une élection présidentielle ce 31 octobre, dans une atmosphère qui n’est pas sans rappeler les semaines qui ont précédé la courte guerre civile de 2010-2011, qui fit au moins 3 000 morts et rigidifia les oppositions entre nordistes, généralement musulmans, et sudistes, chrétiens et animistes.