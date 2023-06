Une envie de découvertes insatiable

Un matin, au réveil, on voit passer l’annonce de la dixième édition de Move with Africa et là, comme une évidence, on allait postuler, remettre en place nos certitudes, modifier certainement à jamais nos valeurs. Alors, on se lance, mais même dans nos rêves les plus fous, on n’aurait pu imaginer un tel engouement. Les demandes de candidature affluaient et on savait que l’on allait malheureusement faire des déçus. Ici, en Belgique, des ateliers allaient être mis en place par Africapsud pour former la team et nous permettre de comprendre les enjeux, les devoirs et le but de ce projet interculturel.