Comme le monstre du Loch Ness, il refait régulièrement son apparition. À différentes périodes tendues de la vie politique congolaise, le conflit entre Katangais et Kasaïens a ressurgi. Depuis quelques mois, il a réapparu, principalement sur les réseaux sociaux mais de manière assez soutenue pour susciter l’inquiétude. Les difficultés de la coalition au pouvoir FCC (kabiliste)/UDPS (tshisekediste) à s’entendre en accroissent, toutefois, les dangers : le patron des FCC est en effet un Katangais, l’ex-président Joseph Kabila, quand l’UDPS réunit essentiellement des Kasaïens, comme le président Félix Tshisekedi. La pression s’est accrue avec la révolte grandissante de la base UDPS contre l’impuissance dans laquelle le Parlement, à majorité (résultant non des élections mais d’un accord Kabila/Tshisekedi, tout comme le poste de chef de l’État de ce dernier) kabiliste, maintient le Président. Les tentatives de celui-ci pour se libérer de la toile qu’a tissée Joseph Kabila pour maintenir le plus possible son pouvoir, ont accentué le sentiment obsidional des Katangais. Si ces derniers ont peu à se féliciter des 18 ans de pouvoir du "fils du pays", ce dernier ayant apporté peu de développement à la région, ils craignent en effet de se voir dominer chez eux par les Kasaïens maintenant qu’" un des leurs" est à la tête de l’État.