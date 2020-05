Pourquoi les élections de ce mercredi au Burundi risquent d'être biaisées et d'attiser les violences © AFP Afrique04:33 Marie-France Cros

Élections présidentielle, législatives et communales ce mercredi. L’opposant Agathon Rwasa a le vent en poupe, mais la commission électorale est jugée partiale et le pouvoir écarte les observateurs. Des militaires lourdement armés et la milice Imbonerakure du régime patrouillaient en ville mardi.