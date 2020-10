Une présidentielle dans une Côte-d'Ivoire au bord de l'explosion Afrique Marie-France Cros

© AP Alassane Ouattara, président sortant et candidat

Les électeurs ivoiriens doivent voter ce samedi pour désigner leur Président. La campagne pour ce scrutin a déjà fait une trentaine de morts – essentiellement en raison de crimes de haine entre nordistes et sudistes – et l’on redoute de nouvelles violences samedi et lors de la proclamation des résultats, alors qu’un convoi électoral pro-Ouattara a été mitraillé jeudi soir, sans faire de victimes heureusement. D'aucuns soupçonnent des manipulations, afin de pousser aux affrontements.