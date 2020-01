Quatre collaborateurs "expérimentés" de l'ONG française SOS Chrétiens d'Orient, trois Français et un Irakien, sont portés disparus depuis lundi à Bagdad sans qu'aucune demande de rançon n'ait pour l'instant été faite, a annoncé l'ONG.

Les quatre hommes ont "disparu aux alentours de l'ambassade de France", a déclaré à Paris Benjamin Blanchard, le directeur général de l'ONG SOS Chrétiens d'Orient, qui vient en aide aux chrétiens orientaux. "Ils étaient là pour renouveler leurs visas et enregistrer l'association auprès des autorités irakiennes", a-t-il dit.

Bagdad est en proie à des manifestations depuis plusieurs mois, certaines contre le gouvernement et l'influence de l'Iran, et d'autres, plus récentes, contre la présence de troupes américaines en Irak après la mort du général iranien Qassem Soleimani, tué à Badgad début janvier dans une attaque de drone américain.