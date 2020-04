Des émeutes éclatent au Kongo-central contre les "non-originaires" de la province. L’ethnie Kongo se juge marginalisée dans la gestion économique.

Trois heures d’affrontements ont fait six morts à Boma (ouest du Congo), mercredi, entre la police et des adeptes de la secte politico-religieuse Bundu dia Mayala (ex-Bundu dia Kongo), qui avait violé l’interdiction de rassemblement. Elle organise depuis quelques jours des protestations contre les "non originaires" de la province. Mais ces violences sont révélatrices d’un malaise profond dans les provinces, exacerbé par la crise due au coronavirus.