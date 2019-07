Ce que l'on craignait est arrivé: l'épidémie de fièvre d'Ebola, qui sévit depuis le 1er août 2018 dans le nord du Nord-Kivu, a atteint la ville de Goma, peuplée d'environ un million d'habitants.

Selon les informations reçues par La Libre Belgique, un homme de 46 ans, pasteur d'une "église du réveil" de Bukavu appelée "Union chrétienne de Jerusalem", s'est rendu à Butembo (nord du Nord-Kivu), épicentre de l'épidémie, le 4 juillet dernier pour prêcher. Les premiers symptômes d'Ebola sont apparus chez lui le 9 juillet, alors qu'il était encore à Butembo.

Il a été traité là où il logeait, par une infirmière de l'hôpital général de Butembo. Le 12, il a pris le bus pour se rendre à Goma, où il est arrivé le 14 juillet, à 8h30 du matin. Il a pris une moto-taxi pour se rendre à la maison d'un ami, où il a déposé ses bagages, avant de se rendre à Afia Fosa pour se faire soigner. Le personnel y a alerté les équipes de réponse à Ebola, qui l'ont amené à l'hôpital provincial de Goma. A 15h, le test Ebola s'est révélé positif.

Retrouver ceux qu'il a touchés

Comme il est d'usage pour combattre Ebola, une grande enquête a commencé pour retrouver toutes les personnes côtoyées par le malade. Il y avait 18 passagers dans le bus; le chauffeur a été identifié. Restent à retrouver les contacts du malade à Butembo, où il a prêché et touché des mains de fidèles - dont des malades - et entre Butembo et Goma.

La vaccination devait commencer ce lundi. Selon le ministère congolais de la Santé, en raison de la rapidité d'identification du malade "le risque de propagation dans le reste de la ville de Goma reste faible".

Par ailleurs, à Butembo, deux responsables communautaires travaillant dans les campagnes de prévention contre Ebola, ont été assassinés "chacun à leur domicile" entre Beni et Butembo dans la nuit de samedi à dimanche. Ils "faisaient l'objet de menaces depuis décembre 2018", selon le ministère de la Santé.