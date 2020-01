Le président de la Conférence des évêques catholiques du Congo (Cenco), Mgr Marcel Utembi, son secrétaire général, l’abbé Donatien Nsholé, et le secrétaire exécutif de Justice et Paix, le père Clément Makiobo, sont cette semaine à Bruxelles pour "rencontrer les partenaires du Congo", "partager nos préoccupations sur la situation sécuritaire à l’est" du pays et "leur demander de continuer à nous accompagner". La Libre Belgique les a rencontrés.