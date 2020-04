Quatre membres de l'organisation humanitaire Médecins sans Frontières (MSF-Hollande) kidnappés par des bandits armés dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) ont été libérés dimanche après quatre jours de captivité, ont rapporté des médias locaux et l'agence de presse espagnole Efe.

Selon les responsables du projet MSF à Baraka, ces quatre personnes ont été retrouvées abandonnées mais saines et sauves près du village Simbi, situé dans le territoire de Fizi, dans la province du Sud-Kivu. Elles ont été libérées à la suite de négociations menées entre MSF, les autorités locales et la société civile, a indiqué le président de la société civile locale, Joseph Apolo, au site d'information Actualité.cd. Ces quatre collaborateurs de MSF-Hollande - un expatrié chef de projet, son adjoint et leurs deux chauffeurs - avaient été kidnappés jeudi dernier par un groupe de bandits armés sur le tronçon routier reliant la localité de Fizi, sur les hauts plateaux du lac Tanganyika, face au Burundi et non loin du Rwanda, à celle de Malinde. Densément peuplé et riche en ressources, l'est de la RDC subit guerres, violences des groupes armés, enlèvements, exactions, viols, actes de banditisme... depuis la fin du génocide des Tutsis au Rwanda voisin en 1994 et le renversement du maréchal Mobutu Sese Seko en mai 1997.