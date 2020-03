"Bye bye Kabila". Dans le Nord-Kivu, région de la République Démocratique du Congo en proie à la corruption et à la guerre, des jeunes ont choisi de monter un mouvement citoyen non-partisan et non-violent pour réclamer le départ de l'ancien président : "la Lutte pour le changement", aussi connu sous le nom "La Lucha". C'est le cas de Rebecca Kabugho, l'un des étendards du mouvement qui fut, à 22 ans, la plus jeune prisonnière politique au monde. Le mois dernier, elle était à Genève pour participer au Sommet des droits de l'homme. La transition change-t-elle les choses ? Le fait d'être une femme, jeune, rend-t-elle cette lutte plus difficile ? Comment a-t-elle utilisé sa peine de prison pour valider son diplôme ? Qu'est-il arrivé à son ami Luc Nkulula décédé dans un incendie ?