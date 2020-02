Les comités populaires ont laissé place à des laboratoires de la nouvelle démocratie.

Un muret de parpaings et de frêles arbrisseaux délimitent un carré de terre, au milieu du souk 41. C’est le futur jardin public du quartier résidentiel d’Amarat. Le premier projet urbain de ses nouveaux représentants locaux, proposé et financé uniquement par les dons de commerçants et habitants. Une graine de victoire contre l’ancien régime, qui avait prévu de vendre cet espace vide à des investisseurs privés.