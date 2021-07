Tigré: l'ONU exhorte les rebelles à approuver le cessez-le-feu "immédiatement et complètement" Afrique AFP L'ONU exhorte les rebelles, baptisés Forces de défense du Tigré, "à approuver immédiatement et complètement le cessez-le-feu" décrété par le gouvernement éthiopien dans la région, a déclaré vendredi la secrétaire générale adjointe de l'ONU pour les Affaires politiques, Rosemary DiCarlo.

