"Notre combat sera celui de vous apporter la paix, une paix définitive, une paix nécessaire pour la stabilité de notre pays. Et cette paix croyez-moi, je suis prêt à mourir pour qu’elle soit une réalité." Ces mots sont ceux du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, lors d’un rassemblement public à Bukavu, dans le Sud-Kivu, le 7 octobre 2019. Un an plus tard, la promesse de Tshisekedi à Bukavu reste hypothétique.