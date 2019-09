AfriqueAnalyse Tunisie : deux novices en politique vont s'affronter pour la présidence Analyse Vincent Braun

Le constitutionnaliste Kaïs Saïed et l’homme d’affaires Nabil Karoui sont arrivés en tête, avec respectivement 18,40 % et 15,58 %, au premier tour de l'élection présidentielle. Les Tunisiens ont clairement plébiscité des candidats indépendants et issus de la société civile.