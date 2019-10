Afrique Un an ferme pour la journaliste accusée d'IVG au Maroc: elle fera appel et dépose plainte pour torture Julie Chaudier

"Tout le monde était choqué”, raconte Aziz Rhali, président de l’Association marocaine des droits de l’homme. Hajar Raissouni, jeune journaliste et son compagnon ont été condamnés chacun à un an de prison ferme pour avortement illégal et relations sexuelles hors mariage.