Un sixième cas de contamination par la maladie à virus Ebola (MVE) a été détecté en République démocratique du Congo (RDC) depuis la réapparition de l'épidémie dans l'est du pays, ont rapporté les autorités sanitaires congolaises, alors que cette crise reste une urgence mondiale, selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Un nouveau cas confirmé a été enregistré à Beni, dans le nord de la province du Nord-Kivu, "autour du cas confirmé du 10 avril", a indiqué le secrétariat du comité technique multisectoriel de lutte contre la maladie à virus Ebola dans un communiqué publié samedi soir à Kinshasa et cité dimanche par des médias locaux.

La RDC et l'OMS s'apprêtaient à proclamer officiellement le 12 avril la fin de l'épidémie, encouragées par la disparition de nouveaux cas et la sortie de la dernière patiente d'un centre de traitement d'Ebola à Beni le 3 mars quand un premier cas a été enregistré deux jours plus tôt à Beni.

Depuis lors, d'autres malades ont été recensés, ce qui a contraint l'OMS à maintenir mardi dernier l'épidémie d'Ebola comme une urgence mondiale, bien que le risque de propagation d'Ebola à l'international soit faible.

Les experts de l'OMS ont recommandé "d'étendre l'utilisation du vaccin chez les populations à haut risque, la vaccination étant le meilleur outil de santé publique pour prévenir et contrôler la propagation" du virus.

La RDC doit désormais attendre 42 jours (deux fois la durée maximale d'incubation) sans nouveaux cas pour proclamer la fin de cette dixième épidémie sur le sol congolais qui a tué 2.276 personnes, selon les autorités sanitaires congolaises.

Comme le reste du monde et de l'Afrique, la RDC est également touchée par l'épidémie de Covid-19 (327 cas pour 25 décès). La grande majorité des cas sont concentrés dans la capitale, Kinshasa.