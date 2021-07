Nous avons publié le 29 juin l’article "La surprenante aide de l’UE à la presse burundaise", indiquant que l’Union européenne avait choisi sans appel d’offres deux ONG européennes pour en déterminer les bénéficiaires et s’étonnant du contrat proposé par la Fondation Hirondelle et Benevolencija aux onze médias burundais qu’elles avaient élus et qui évoque un maximum de 10 000 euros par média tout en exigeant le silence sur ce contrat. L’UE et les deux ONG nous envoient la "mise au point" suivante .

La Délégation de l’Union européenne au Burundi et les ONGs Radio La Benevolencija et Fondation Hirondelle déplorent que les allégations d’un bloggeur, retirées depuis du forum par Médiapart, aient été relayées par un média en ligne burundais et un journal belge, sans avoir été vérifiées auprès de la Délégation ni des deux ONGs. En concertation avec Radio La Benevolencija et la Fondation Hirondelle, l’Union européenne souhaite apporter les précisions suivantes :