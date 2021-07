Cuba: six jours après les manifestations, le régime mobilise ses partisans

"Nous sommes nés pour vaincre et non pour être vaincus!", criait aussi la foule réunie sur le Malecon, le boulevard côtier de La Havane, se disant prête à soutenir son président "pour quoi que ce soit".

Ce rassemblement, qui rappelle les mobilisations "anti-impérialistes" organisées du temps de Fidel Castro, était le premier événement public en réponse aux manifestations qui ont secoué Cuba le 11 juillet dans plus d'une cinquantaine de villes et villages, se soldant par un mort, des dizaines de blessés et plus d'une centaine d'arrestations.

Convoquées dès l'aube, notamment via les centres de travail et les universités, plusieurs milliers de personnes portant le drapeau de Cuba et celui du mouvement 26 juillet (créé par Fidel lors de la révolution) ont longuement applaudi le président Miguel Diaz-Canel et son prédécesseur Raul Castro, vêtu de son uniforme de général.

Agé de 90 ans, celui qui avait mené la révolution avec son frère en 1959 est officiellement en retraite depuis avril et a dû en sortir provisoirement compte tenu de la gravité de la situation.

"Tous ceux qui ressentent quelque chose pour la révolution, qui ont ressenti quelque chose pour Fidel, pour tout ce qu'il a fait dans ce pays et ce qu'il faut continuer à faire, savent ce que signifie la présence de Raul ici", réagissait, dans la foule, Carlos Cruz, retraité de 65 ans.

"Mensonge"

Le rassemblement est survenu au pire moment de la pandémie de coronavirus à Cuba : l'île de 11,2 millions d'habitants a enregistré 6.062 cas dont 52 décès lors des dernières 24 heures, pour un total de 275.608 cas et 1.843 décès.

"Avec ou sans pandémie, on doit défendre ça (la Révolution) et on est ici, en nous protégeant et en faisant attention car en plus on doit défendre ce qui est à nous", confiait Héctor Roman, instituteur de 73 ans, masque sur le visage.

Dans son discours, le président Diaz-Canel a dénoncé la "haine débordante sur les réseaux sociaux" : "Ce que le monde est en train de voir de Cuba est un mensonge", a-t-il affirmé.

La diffusion d'"images fausses" via internet "encourage et glorifie l'outrage et la destruction des biens", alors que l'accès à l'internet mobile a été coupé sur l'île de dimanche midi à mercredi matin, avant d'être rétabli mais de façon instable.

A Cuba, "il ne s'agit pas d'un gouvernement qui réprime son peuple", a-t-il assuré. De nombreuses photos et vidéos ont montré des policiers frapper des manifestants, dont certains ont aussi été coupables d'actes de vandalisme.

"Aucun mensonge n'a été commis par hasard ou par erreur, tout cela est le calcul froid d'un manuel de guerre non-conventionnelle", a ajouté le président, qui accuse les Etats-Unis d'avoir provoqué les manifestations du 11 juillet.

Car ces images "ont causé un dommage incommensurable à l'âme nationale".

"Ils ont voulu nous diviser"

Peu avant le début du rassemblement, un homme a crié "Patria y Vida", titre d'une chanson contestataire de rap devenue l'hymne des manifestants anti-gouvernement du 11 juillet, et a été arrêté par les forces de l'ordre, ont constaté des journalistes de l'AFP.

"Nous avons le droit de défendre notre révolution, et (Diaz-Canel) l'a bien dit au monde entier que ça (la révolution), personne ne le renverse", déclarait, parmi les partisans réunis, Madelaine Rigales, directrice d'école de 41 ans.

Invité à la tribune, Gerardo Hernandez, député et l'un des "cinq héros de Cuba", des espions cubains qui avaient été emprisonnés aux Etats-Unis, a lui aussi dénoncé les faits des derniers jours.

"Ils nous ont attaqué de partout et, ce qui est pire, ils ont voulu nous diviser", a regretté celui qui est aussi coordinateur national des Comités de défense de la révolution (CDR), organisation de surveillance et de contrôle au niveau de chaque quartier.

"Ils ont voulu détruire la tranquillité de nos quartiers, détruire notre paix", a-t-il ajouté, assurant pourtant que "personne n'est ennemi de la révolution pour le fait de penser différemment".

Selon le journal officiel Granma, des rassemblements similaires avaient été convoqués dans d'autres villes du pays comme Santiago de Cuba, Bayamo, Camagüey et Santa Clara.

"Cuba est à tous", a clamé le quotidien samedi matin, avertissant toutefois que dans les rues, on n'admet "ni les délinquants, ni ceux militant pour l'annexion" de Cuba aux Etats-Unis.