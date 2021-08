Le gouverneur de New York Andrew Cuomo a "harcelé sexuellement" plusieurs femmes, conclut une enquête indépendante

Le gouverneur de l'Etat de New York, le démocrate Andrew Cuomo, a "harcelé sexuellement plusieurs femmes, dont d'anciennes et actuelles fonctionnaires de l'Etat", selon les conclusions d'une enquête indépendante demandée par la justice, a annoncé mardi la procureure de l'Etat de New York, Letitia James.