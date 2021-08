Panama et Colombie faciliteront le passage de migrants vers les USA

L'accord, grâce auquel des quotas de migrants en transit seront établis dès la semaine prochaine, a été conclu vendredi après une rencontre entre la ministre des Affaires étrangères colombienne, Marta Lucia Ramirez, et son homologue panaméenne Erika Mouynes.



Une autre délégation panaméenne se rendra lundi en Colombie "pour déterminer ce quota de migrants" qui pourront "être reçus de manière sûre et ordonnée" au Panama, a déclaré Erika Mouynes. Les deux pays travaillent notamment à des solutions de transport pour leur éviter d'avoir à traverser la jungle du Darien. "Nous ne voulons pas que ces migrants courent le risque de se noyer ou de passer par le Darien, où nous savons qu'ils courent de nombreux risques", a déclaré Marta Lucia Ramirez.



La Colombie et le Panama cherchent à fédérer autour de cette initiative de quota d'autres pays, dont les États-Unis. "C'est un processus qui implique de nombreux pays", a souligné Erika Mouynes. Depuis plusieurs semaines, des milliers de migrants, dont des mineurs et des femmes enceintes, venant souvent d'Haïti, attendent dans le port colombien de Necocli des bateaux censés les emmener à la frontière avec le Panama, pour traverser la jungle du Darien.



Ce couloir de jungle entre la Colombie et le Panama est devenu une étape obligatoire pour les clandestins qui, depuis l'Amérique du Sud, tentent d'atteindre le Mexique, les États-Unis et le Canada. Ce flux migratoire s'était tari en 2020 en raison de la crise sanitaire et de la fermeture des frontières. Mais depuis leur réouverture, après les nombreux confinements et la grave crise économique qui a poussé de nombreuses personnes vers la pauvreté, les deux pays voient défiler un flot incessant de candidats à l'exode.