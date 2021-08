Biden annonce un "sommet pour la démocratie" virtuel les 9 et 10 décembre

Le président américain Joe Biden va réunir les 9 et 10 décembre, en virtuel, un "sommet pour la démocratie" auquel seront conviés des chefs d'Etat et de gouvernement et des membres de la société civile, selon un communiqué de la Maison Blanche mercredi.