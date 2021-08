Arnold Schwarzenegger en colère contre les antivax : "Avec la liberté, il y a des obligations et des responsabilités"

Invité sur CNN le 10 août, l'acteur n'a pas été tendre avec les personnes les plus sceptiques face à la vaccination. L'ancien gouverneur de Californie demande à tout le monde de se faire vacciner et de continuer à être prudent en portant des masques.



"Les gens doivent savoir que ce virus existe, et qu’il tue. La seule façon dont nous pouvons empêcher cela, c’est en se faisant vacciner, en portant des masques, en respectant la distanciation sociale et en nous lavant les mains tout le temps", insiste-t-il.

"Ce n’est pas en se disant: 'eh bien, ma liberté est un peu perturbée avec tout cela !' Allez vous faire foutre avec votre liberté. Parce que ce qui vient avec la liberté, ce sont des obligations et des responsabilités. Vous ne pouvez pas simplement dire: 'j’ai le droit de faire ci, ça et ça', alors que vos actions nuisent aux autres", lance Arnold Schwarzenegger. Selon lui, les experts - comme le Dr Anthony Fauci - doivent être écoutés davantage. "Il faut qu’on arrive à s’unir plutôt que de s’affronter et de dire simplement 'selon mes principes, c’est un pays libre, et je suis libre de ne pas porter un masque.' Oui, vous avez la liberté de ne pas porter de masque, mais vous savez quoi ? Vous êtes un pauvre type si vous ne le faites pas", gronde l'acteur de 74 ans.

Arnold Schwarzenegger to anti-maskers and anti-vaxxers: ‘You’re a schmuck!’ pic.twitter.com/sz0Nky0QWc — NowThis (@nowthisnews) August 13, 2021