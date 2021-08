Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken s'est entretenu avec la Chine et la Russie à propos de l'Afghanistan

Le secrétaire d'Etat américain a discuté lundi de l'effondrement du gouvernement afghan face aux talibans avec ses homologues chinois et russe, deux rivaux des Etats-Unis qui ont déjà fait part de leur intention d'entretenir des contacts avec les insurgés.

Antony Blinken s'est entretenu séparément avec les ministres russe et chinois des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov et Wang Yi, pour aborder la situation sécuritaire et les efforts d'évacuations, a indiqué le département d'Etat, fournissant peu de détails sur le contenu des conversations.

Les autorités russes ont quant à elles affirmé qu'Antony Blinken et Sergueï Lavrov avaient discuté des "contacts de l'ambassade de Russie avec les représentants de toutes les principales forces politiques d'Afghanistan dans l'intérêt d'aider à assurer la stabilité et l'ordre public".

Les deux hommes "ont convenu de poursuivre les consultations, avec la participation de représentants de la Chine, du Pakistan, d'autres pays intéressés et de l'ONU, afin d'aider à créer les conditions préalables à l'initiation d'un dialogue inter-afghan inclusif", selon un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères.

La Russie et la Chine ont intensifié les contacts avec les talibans après la décision américaine de quitter l'Afghanistan, mettant un terme à 20 ans de guerre.

Moscou, dont l'invasion du pays en 1979 s'est terminée par un échec après dix ans d'affrontements contre des combattants islamistes alors soutenus par Washington, a maintenu ouverte son ambassade à Kaboul et prévoit de communiquer avec les talibans.

Selon la Russie, la situation en Afghanistan se stabilisait lundi, les talibans y assurant "l'ordre public" après l'effondrement du pouvoir afghan qui a amené des milliers de personnes à tenter de fuir le pays.

La Chine a affirmé lundi vouloir des "relations amicales et coopératives" avec l'Afghanistan sous les talibans.

L'émissaire américain Zalmay Khalilzad a régulièrement consulté la Russie et la Chine lors des infructueuses négociations entre l'ex-gouvernement afghan et les talibans, qui visaient à établir un partage pacifique du pouvoir.