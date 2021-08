Attaque à Kaboul: Trump déplore une tragédie qui "n'aurait jamais dû avoir lieu"

"Cette tragédie n'aurait jamais dû avoir lieu, ce qui rend notre peine encore plus profonde, et plus difficile à comprendre", a déploré le républicain dans un communiqué. Son épouse Melania Trump et lui envoient aussi leurs condoléances "aux familles des civils innocents qui sont morts aujourd'hui dans l'attaque sauvage à Kaboul", qui a aussi blessé quinze militaires américains.