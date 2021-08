Californie: une station de ski utilise ses canons à neige contre les incendies

Depuis deux semaines, une nouveau feu de forêt, parmi tant d'autres, dévaste la Californie. Baptisé le Caldor Fire, il a déjà parcouru plus de 700 km carrés, détruit plusieurs centaines de bâtiments et dégage actuellement d'épaisses fumées qui polluent le nord la Californie.

Pour faire face à cette menace, une station de ski du Lac Tahoe (zone très touristique qui a été évacuée ce mardi) a déployé les grands moyens. Sur une vidéo partagée par le Sacramento Bee on peut voir qu'elle utilise ses canons à neige à plein régime, en plus de tuyaux d'eau. Elle essaye ainsi de maintenir ses installations en bois le plus humide possible et donc plus résistantes aux flammes.