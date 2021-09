Les attentats du 11-Septembre ont impacté la vie quotidienne des citoyens du monde entier comme aucun événement ne l'avait fait auparavant (PODCAST)

Il y a 20 ans, deux avions venaient s'écraser dans les tours de l'emblématique du World Trade Center à New York. Cet attentat, qui a profondément marqué les Etats-Unis, a impacté la vie quotidienne des citoyens du monde entier comme aucun événement ne l'avait fait auparavant.



Au point que l'on peut parler d'un véritable avant et après 11-Septembre 2001, que ce soit au niveau politique, sociétal ou sécuritaire. Dans ce podcast (à écouter ci-dessus), Philippe Paquet, journaliste de La Libre, et Philippe Deraymaecker, directeur de DH Radio, reviennent sur ce triste événement et sur la façon dont il a bouleversé la politique, la lutte contre le terrorisme, les relations internationales et bien d'autres aspects.