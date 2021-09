L'ouragan Olaf se renforce et touche la côte mexicaine

Tempête Ida: le dérèglement climatique pointé du doigt, Biden en Louisiane

Le dérèglement climatique, responsable du chaos à New York? Des responsables américains réclament vendredi une lutte acharnée contre le réchauffement qui aurait provoqué les inondations dévastatrices de mercredi soir et la mort de 47 personnes dans la mégapole et sa région.