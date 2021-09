Accueil International Amérique Abimael Guzman, le chef du Sentier lumineux s’est éteint au Pérou Abimael Guzman est mort en prison à 86 ans. Il était en prison depuis 1992. © AFP Marie-France Cros

Soudain, les lumières de la ville s’éteignaient et, à flanc de montagne, scintillaient d’immenses faucille et marteau de feu : la signature du Sentier lumineux, qui provoquait la course des citadins pour...