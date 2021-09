Au Brésil, des centaines de manifestants contre Bolsonaro

Les manifestations, à Rio de Janeiro et dans d'autres villes, se sont déroulées à l'appel de groupes de droite, comme le Mouvement Brésil Libre (MBL) et Vem Pra Rua (Vnez dans la rue, VPR), qui avaient poussé en 2016 à la destitution de la présidente de gauche Dilma Rousseff (Parti des travailleurs, PT) et défendent aujourd'hui une "troisième voie" pour les élections présidentielles de 2022 sous le slogan "Ni Bolsonaro ni Lula".

Les organisateurs s'attendaient à de grandes manifestations, mais sans le soutien de partis comme le PT de l'ancien président Luiz Inácio Lula da Silva, le rassemblement est resté limité.

À Rio de Janeiro, quelques centaines de personnes se sont rassemblées sur la plage de Copacabana, beaucoup portant des t-shirts blancs en signe de neutralité politique, mêlant drapeaux brésiliens (identifiés à la droite), couleurs LGBT et t-shirts "Lula 2022".

À Sao Paulo (est), plusieurs centaines de manifestants vêtus de blanc se sont rassemblés sur l'avenue Paulista, où Bolsonaro avait réuni quelque 125.000 partisans mardi.

Les plus grandes manifestations anti-Bolsonaro de ces derniers mois, avec des dizaines de milliers de participants, ont été appelées par les principaux groupes de gauche, notamment le PT et la Centrale unique des travailleurs (CUT).

À presqu'un an de l'élection présidentielle, Bolsonaro et Lula (2003-2010) sont en tête des intentions de vote dans les sondages, qui montrent un avantage pour l'ancien dirigeant syndical dans un éventuel second tour.