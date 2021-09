Dans la tourmente, le Premier ministre haïtien change de ministre de la Justice

Le Premier ministre haïtien Ariel Henry a nommé un nouveau ministre de la Justice mercredi soir après avoir, la veille, limogé le procureur qui demandait son inculpation dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse, tué le 7 juillet. Liszt Quitel est nommé ministre intérimaire de la Justice et de la Sécurité publique, indique le numéro spécial du journal officiel Le Moniteur, daté du 15 septembre. Il occupe déjà depuis le 20 juillet le portefeuille de l'Intérieur.

Cette nomination intervient alors que la confusion règne en Haïti plus de deux mois après le meurtre du chef de l'État dans sa résidence privée, en pleine nuit, par un commando armé.

Mardi matin, le commissaire du gouvernement (équivalent du procureur) de Port-au-Prince a demandé au juge chargé d'instruire le dossier d'inculper M. Henry.

Me Bed-Fort Claude avait préalablement écrit, vendredi, au chef du gouvernement pour l'inviter à se présenter volontairement au parquet afin de s'expliquer sur le contenu des appels téléphoniques qu'il aurait eus avec l'un des principaux suspects du meurtre.

Ancien cadre de l'unité de lutte contre la corruption, dépendante du ministère de la Justice, Joseph Félix Badio aurait été géolocalisé dans le quartier où se situe la résidence privée de Jovenel Moïse lors des appels passés à Ariel Henry à 04h03 puis 04h20 la nuit de l'attentat.

Samedi, le Premier ministre avait alors dénoncé la démarche du procureur, la qualifiant de diversion.

L'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse ayant été attribuée à un juge d'instruction, le procureur ne peut légalement plus intervenir sur le dossier et c'est sur ce motif qu'Ariel Henry a limogé Me Claude mardi soir.

La révocation, mercredi, du ministre de la Justice Rockfeller Vincent intervient alors que le Premier ministre, sur la sellette, a reçu l'appui de la communauté internationale, longtemps restée muette face à cette crise politique.