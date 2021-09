Au Texas, un médecin se mobilise contre la loi anti-avortement : "Je ne peux pas rester les bras croisés et nous regarder revenir en 1972"

Ignorant la nouvelle loi anti-avortement S.B. 8, en vigueur depuis le 1er septembre, un médecin de San Antonio a déclaré avoir pratiqué un avortement au-delà de la limite légale de six semaines dans une opinion publiée par le Washington Post ce week-end. "Je prends un risque personnel", écrit Alan Braid, qui exerce la médecine depuis plus de 40 ans. "Mais c'est une chose à laquelle je crois fermement. J'ai des filles, des petites-filles et des nièces. Je crois que l'avortement est un élément essentiel des soins de santé", explique-t-il.

Retour en 1972

"J'ai passé les 50 dernières années à traiter et à aider les patients. Je ne peux pas rester les bras croisés et nous regarder revenir à 1972", ajoute le médecin, faisant référence à l'année précédant l'arrêt de la Cour suprême qui a garanti le droit à l'avortement.

Alan Braid explique avoir commencé la médecine dans un hôpital de San Antonio en juillet 1972, dans le département de gynécologie-obstétrique. "À l'époque, l'avortement était effectivement illégal au Texas, sauf si un psychologue certifiait que la femme était suicidaire. Si la femme avait de l'argent, nous la dirigions vers des cliniques du Colorado, de Californie ou de New York. Les autres se débrouillaient seules. Certaines ont traversé la frontière pour aller au Mexique", se rappelle le médecin, qui assure avoir vu "trois adolescentes mourir d'avortements illégaux" cette année-là.

"Pour moi, c'est comme en 1972", dénonce le médecin à propos des jeunes femmes devant sortir de l'Etat pour pouvoir avorter. "C'est pourquoi, le matin du 6 septembre, j'ai pratiqué un avortement sur une femme qui, bien qu'encore dans son premier trimestre, avait dépassé la nouvelle limite fixée par l'État. J'ai agi parce que j'avais un devoir de diligence envers cette patiente, comme je le fais pour tous les patients, et parce qu'elle a un droit fondamental à recevoir ces soins".

Le médecin est bien conscient qu'il risque gros. En plus de rendre illégale la pratique d'un avortement au-delà de six semaines de grossesse, la loi prévoit des poursuites et une amende allant jusqu'à 10 000 dollars pour tout personne aidant quelqu'un à se faire avorter. Le Center for Reproductive Rights a annoncé défendre Alan Braid s'il était poursuivi.

"Le Dr. Braid s'est courageusement dressé contre cette loi manifestement inconstitutionnelle", a déclaré Nancy Northup, présidente et directrice générale du Center for Reproductive Rights, dans un communiqué. "Nous sommes prêts à le défendre contre les procès d'autodéfense que S.B. 8 menace de déclencher contre ceux qui fournissent ou soutiennent l'accès aux soins d'avortement protégés par la Constitution".Le centre représente déjà la clinique du médecin, engagée dans une action en justice visant à annuler la loi anti-avortement texane.