"L'un des documents historiques les plus rares" bientôt mis aux enchères à New York

C'est un véritable trésor que Sotheby's s'apprête à mettre en vente. La maison de vente aux enchères va en effet proposer à New York un exemplaire imprimé de la première édition de la Constitution américaine. Il s'agit de l'un des 11 exemplaires du texte, tel qu'il a été adopté par les pères fondateurs de l'Amérique lors d'une convention à Philadelphie en 1787, ayant survécus au passage du temps.

"La Constitution Goldman est l'un des documents historiques les plus rares et les plus convoités jamais mis aux enchères", a déclaré Selby Kiffer, spécialiste principal du département des livres et manuscrits de Sotheby's, dans un communiqué.

Sotheby's a estimé sa valeur entre 15 et 20 millions de dollars. La maison de vente a déclaré que l'exemplaire serait proposé aux enchères lors d'une soirée à New York, à une date qui sera annoncée en novembre, marquant ainsi la première fois qu'un manuscrit ou un document historique sera présenté aux enchères en même temps que des œuvres d'art majeures.

"L'une de ses possessions les plus chères"

Il appartient à la collectionneuse et philanthrope Dorothy Tapper Goldman, qui en a hérité de son défunt mari Howard. Celui-ci l'avait acheté en 1988 pour 165 000 dollars. Howard Goldman considérait l'objet comme "l'une de ses possessions les plus chères", explique la philanthrope dans un communiqué.

L'intégralité des recettes générées par la vente seront reversées à la fondation caritative créée en son nom pour améliorer la compréhension de la démocratie par le public, a indiqué la maison de vente aux enchères. A vos agendas !