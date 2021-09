Ils décident de garder leur masque au restaurant, le manager les expulse de l'établissement

Aux Etats-Unis, un couple a été prié de quitter un restaurant car il portait un masque. Les faits se sont produits le 10 septembre dernier dans un restaurant de Rowlett, une ville située au Texas. Parents d'un jeune enfant atteint de la mucoviscidose, le couple a pris l'habitude de porter un masque en public afin de le protéger. Ce soir là, les jeunes parents avaient décidé de se rendre au restaurant avec des amis.

Dès leur arrivée dans l'établissement, une serveuse leur aurait demandé d'enlever leur masque, ce que le couple affirme ne pas avoir entendu auprès du média CNN, qui relate l'affaire. 30 minutes plus tard, un second employé serait venu leur demander à nouveau d'ôter leur masque. "Notre manager ne croit pas au masque, a-t-elle expliqué. Il est fatigué de se faire dire quoi faire, de la politique du pays. Vous allez devoir enlever le masque", aurait-il expliqué. Une demande que le couple a préféré refusée. Quelques instants plus tard, le propriétaire du restaurant lui-même est venu les voir, réitérant l'obligation d'enlever le masque au sein de l'établissement. Face à la pression, le couple a préféré s'en aller. "Nous ne voulions pas faire de scène, a témoigné la femme aux médias américains. J'ai juste payé et nous sommes partis."

Depuis le 10 mars dernier, le port du masque pour limiter la propagation du coronavirus n'est plus obligatoire au Texas. Dès lors, chaque établissement établit ses propres règles en fonction de ses convictions.