Le chasseur de prime le plus célèbre des Etats-Unis se lance à la recherche du petit ami de Gabby Petito

Duane Lee Chapman, plus connu sous le nom de "Dog the Bounty Hunter", a annoncé se mettre à son tour à la recherche de Brian Laundrie, qui a pris la fuite sans donner d'explication sur les derniers jours de la jeune femme.

Le célèbre chasseur de prime a promis d'attraper le fugitif avant son 24ème anniversaire, soit avant le 18 novembre. Un cabinet d'avocat a offert une prime de 20.000 dollars, soit près de 17.000 euros, à quiconque donnerait des informations menant à la localisation de Brian Laundrie.

Duane Lee Chapman a donc commencé ses recherches. Il a été vu près du domicile des parents du jeune homme en Floride et aurait déclaré au New York Post avoir reçu plus d'une centaine de renseignements sur sa ligne téléphonique. Selon ceux-ci, le jeune homme se trouverait le long des Appalaches, une chaîne de montagnes située dans l'Est des Etats-Unis. "C'est de là que proviennent le plus grand nombre de signalements", a déclaré le chasseur de prime au New York Post. "L'amie de Gabrielle, Rose Davis, m'a dit qu'elle en était sûre à 100% et ce grâce à son passé. Il se vantait qu'il avait déjà campé là-bas pendant des mois".

Pour le chasseur de prime, la police américaine fait donc fausse route en concentrant ses recherches dans la réserve Carlton, située non loin de son domicile. Il explique ne pas croire que le jeune homme se soit suicidé, expliquant que le fugitif ne lui semble pas être un "type violent" dans les séquences vidéo du couple diffusées au cours de l'enquête, y compris une vidéo de la caméra de la police de l'Utah où l'on voit Petito pleurer après que la police soit intervenue pour une dispute conjugale.