Nouvelle rencontre discrète entre Russes et Américains à Genève

Russes et Américains se sont réunis jeudi à Genève (Suisse) pour poursuivre le dialogue stratégique entamé en juin sur les bords du lac Léman par Vladimir Poutine et Joe Biden et tenter de lisser les nombreux différends qui minent les relations bilatérales.

Les discussions entre les délégations ont été menées par la numéro 2 du département d'État, Mme Wendy Sherman, côté américain, et par le vice-ministre des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov, côté russe.

La réunion, qui s'est déroulée à huis clos et en l'absence des médias, était "très productive", a assuré à la presse une porte-parole du département d'État américain.

Les deux parties se sont notamment mises d'accord pour mettre en place deux groupes de travail, dont l'un va se pencher sur les futures mesures de contrôle des armements de ces deux plus grandes puissances nucléaires, selon la même source.

Pour sa part, M. Riabkov, cité par les agences de presse russe à l'issue de la réunion, s'est félicité de la volonté de Moscou et Washington "de faire avancer le processus, malgré de nombreux désaccords".

Il a également fait état de "lents progrès" dans les discussions russo-américaines sur la cybersécurité.

Enfin, la Russie et les États-Unis ont fait l'éloge d'une réunion "intense et substantielle" à Genève, dans un communiqué commun publié dans la soirée.

Les deux parties ont également diffusé dans la journée deux photos de la rencontre.

On y voit Mme Sherman serrer la main de M. Riabkov et une autre où les deux délégations se font face autour d'une longue table de conférence. Pandémie oblige, tous les participants portent un masque.

Mercredi, Bonnie Jenkins, la sous-secrétaire d'État américaine au désarmement, avait souligné au cours d'un colloque que les États-Unis souhaitaient que la réunion de jeudi aboutisse à des "étapes concrètes". Outre le désarmement, les discussions devaient porter sur les nouvelles technologies, l'espace et l'intelligence artificielle (IA), avait-elle précisé, selon l'agence de presse ATS.

C'est la Russie qui a reçu cette fois-ci dans sa Représentation. La précédente réunion fin juillet s'était déroulée à la Représentation permanente des États-Unis située sur une colline de Genève, à quelques centaines de mètres.

Les deux parties avaient alors surtout évoqué le contrôle des armements.

Pendant leur sommet historique le 16 juin, Joe Biden et Vladimir Poutine - qui sont à la tête des deux plus grands arsenaux nucléaires du monde - avaient insisté sur la nécessité de se parler, malgré les nombreuses sources de discorde. Ils avaient souligné que même au plus fort de la Guerre froide, Moscou et Washington dialoguaient pour éviter le pire.